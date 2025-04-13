Çorum’da, 45 ilden 60 kulüp ve 1200 sporcunun katılımıyla düzenlenen U20 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stilde Çorum’u temsil eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Kayretli, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

63 kiloda güreşen Samet Kayretli, elemelerde rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Cumartesi günü, Konya Selçuklulu güreşçi Hacı Ahmet Altan’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaşan Kayretli, müsabakayı kaybetti ve ikincilikte kaldı. Türkiye ikincisi olan Kayretli, gümüş madalyanın sahibi oldu.

63 kiloda, Hacı Ahmet Altan ve Samet Kayretli’nin ardından Ankara EGO Spor Kulübü’nden Murat Arıkoğlu ile Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Bekir Armağan üçüncülüğü paylaştı.