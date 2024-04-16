Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Saha ve çevresinde; Kızılgeyik, karaca, boz ayı, vaşak, tilki, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi, köstebek, gelincik, porsuk, kurt, sincap, ağaç sansarı, kızıl orman faresi, küçük orman faresi, yediuyur vb. memeliler bulunmaktadır. Alanda doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, fotoğrafçılık gibi faaliyetleri yapmak mümkündür” görüşüne yer verildi.



Tanıtım yazısında; “Aksu Tabiat Parkı, Kargı ilçemiz sınırları içerisinde 68 hektar büyüklüğünde bir alana ve 1450 m rakıma sahiptir. 2021 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Tabiat Parkının Çorum il merkezine uzaklığı 134 km, Kargı İlçe Merkezine uzaklığı 23 km olup İstanbul-Sinop karayolu ile alana ulaşım sağlanmaktadır.

Tabiat Parkının tamamı orman niteliği göstermektedir. Alan tabii olarak yetişmiş olan karaçam, sarıçam, kayın ve göknar ormanlarının birlikte karışım oluşturduğu ender yerlerdendir. Alan içerisinde bulunan Aksu Göleti alana peyzaj açısından önemli bir değer katmaktadır.

Saha ve çevresinde; Kızılgeyik, karaca, boz ayı, vaşak, tilki, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi, köstebek, gelincik, porsuk, kurt, sincap, ağaç sansarı, kızıl orman faresi, küçük orman faresi, yediuyur vb. memeliler bulunmaktadır. Alanda doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, fotoğrafçılık gibi faaliyetleri yapmak mümkündür” denildi.