Proje çerçevesinde Obruk Barajı kıyısında sosyal ve sportif tesislerin ile doğa turizmine yönelik çalışmaların hayata geçmesiyle birlikte bölge alternatif bir turizm merkezi haline getirilmesi ve ekonomik yönden dezavantajlı olan Obruk Barajı çevresinin ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Oğuz Adası projesinin Çorum’un başta turizm olmak üzere birçok alanda sahip olduğu potansiyeli de ortaya çıkaracak.



Spor Bilimleri Fakültesi “Beden Eğitimi” ve “Spor, Antrenörlük Eğitimi”, Spor Yöneticiliği” ve “Rekreasyon” bölümlerinin müfredatlarında yer alan yaz kampı, kampçılık ve doğa sporları derslerinin uygulamalarının Oğuzlar yerleşkesinde yapılması planlanırken, yerleşkede Spor Bilimleri Fakültesi bölüm derslerinin yanı sıra öğrencilere, üniversite personeli ve halka yönelik tematik çadır, doğa, beceri, yaz ve uyku kampları ile kano ve kürek sörfü gibi sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Otelcilik ve İkram Hizmetleri programının uygulama dersleri de Oğuz Adası’nda yapılacak. Oğuzlar Yerleşkesinde ayrıca ulusal ve uluslararası kongre, konferans, panel gibi bilimsel etkinliklerle, su sporlarına yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılması planlanıyor. Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Obruk Baraj Gölü ekosistemi üzerine çalışmalar ise devam ediyor.



Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Oğuz Adası’nda incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, adanın mevcut durumu ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Vali Dağlı’ya bilgi verdi.

Oğuz Adası’nın güzel bir proje olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, “Daha verimli hale getireceğiz burayı. Hem gençlerimiz, hemde su sporları alanında ihtisaslaşan öğrencilerimize burasını nasıl kazandırabiliriz. Bununla ilgili hem rektör hocam hem diğer paydaşlarımızla fikir yürütüyoruz. Hedefimiz burasının önümüzdeki yıl gençlerle dolan bir yer olması tüm çabamız bu” dedi.