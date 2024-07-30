Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Nüfus Projeksiyonları 2023-2100” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi. Doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor. En düşük senaryoda ise 55 milyon kişinin altına düşeceği varsayılıyor. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı da öngörüldü. Buna göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken nüfus da yaşlanmaya devam edecek. Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ve 2023'te 34 olarak hesaplanan ortanca yaşın, 2050'de 44,8, 2075'te 51,5 ve 2100'de 52,2 olması bekleniyor.

ÇORUM NÜFUSU

GİDEREK AZALIYOR

Doğurganlıktaki hızlı düşüşün projeksiyonda etkili olduğu vurgulanırken bu süreçte ilimizin nüfusunun da gerilemenin devam edeceği öngörüldü. Buna göre 2023 yılında 528 bin 351 kişilik Çorum nüfusunun 2024 yılında 521 bin 930, 2025 yılında 517 bin 360; 2026 yılında 512 bin 844; 2027 yılında 508 bin 196; 2028 yılında 503 bin 552; 2029 yılında 498 bin 897 ve 2030 yılında ise 494 bin 205 olacağı ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi