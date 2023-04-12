14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde MHP’den Çorum Milletvekili Adayı gösterilen Vahit Kayrıcı, seçim çalışmalarına başladı. Kayrıcı, parti il binasında düzenlenen tanıtım toplantısının hemen ardından da ilçe başkanları ile bir araya geldi.

İlçe başkanlarını dinleyen ve seçim öncesinde yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarede bulunan Vahit Kayrıcı, tüm teşkilatlara da “Kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım” diyerek birlik beraberlik içerisinde olunması mesajını verdi.

14 Mayıs seçimlerinin büyük önem taşıdığının altını çizen Kayrıcı, ülkenin geleceğinin Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve MHP’nin TBMM’de çok güçlü bir şekilde temsil edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

“Mesele vatansa gerisi teferruattır” düsturu ile hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, “Hiçbir şeyin hesabı bugün görülmez. Bu seçimde elbirliği ile dayanışma içinde bu kötülükleri bertaraf edip ülkemizi bölgesinde lider ülke yapmak mecburiyetimiz var. Bunun da başka bir yolu yok. Hepimiz birbirimize destek içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız” diye konuştu.

“Çorum’umuzun makus talihini kırmamız lazım” diyen Kayrıcı, 20 yılı aşkın süredir Çorum’dan milletvekili çıkaramayan MHP’nin bu dönemde mecliste Çorum’u temsil edecek temsilcilerinin olacağına yürekten inandığını kaydetti.

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, ilçe başkanlarının 14 Mayıs akşamına kadar seçim bölgelerinde gece-gündüz çalışmalarını istedi.

(Volkan SINAYUÇ)