31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta gibi kısa bir sürenin kaldığı bu günlerde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Ahmet Ertekin, beraberindeki partililerle birlikte Valilik Ek Binası’nda bulunan kamu kurumlarını ziyaret etti.



Müdürlükleri ve birimleri tek tek ziyaret eden Ertekin, hem projeleri hakkında bilgi verdi, hem de seçimlerde destek istedi.

Çorum’un konut problemini arsa üreterek ve sosyal konutlar yaptırarak çözeceklerini anlatan Ertekin, ayrıca 10 mahalleye birer adet kreş yaptıracaklarını, memurların da konut, kira ve kreş problemini ortadan kaldıracaklarını dile getirerek, bazı projelerini ana hatlarıyla açıkladı.

Ertekin’e ziyaretleri sırasında; İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yetkilileri Daver Eker, Necati Burak Peker ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. (Haber Merkezi)