Toplantıya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, AK Partili İlçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Toplantıda AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, tüm teşkilatlarla birlik ve beraberlik içeresinde çalışacaklarını dile getirdi.

Çalışmalarında hep istişareye önem verdiklerine değinen Ahlatcı, istişare kültürünün imandan kaynaklandığını ifade ederek, Çorum için hep birlikte çalışacaklarını ve Çorum’un kalkınmasını sağlamak amacıyla gayret göstereceklerini söyledi.

Editör: Haber Merkezi