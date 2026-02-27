DOKAP destekli ve 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler, Çorum Valiliğinde düzenlenen toplantıda değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelere ilişkin değerlendirme ve istişare toplantısı, Vali li Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Necat Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ile ilgili kurumların proje sorumluları katıldı.

Toplantıda, 2026 yılında uygulanması planlanan projelerin Çorum’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına sağlayacağı katkılar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun projelerin başarısındaki kritik rolüne dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, Çorum’un geleceğine değer katacak projelerin hayırlı olmasını temenni ederek, projelerde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti. Çalgan ayrıca projelere destek sağlayan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi