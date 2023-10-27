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Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla beklenen, Çorum'un gururu olan o film sonunda izleyiciyle buluştu. Çorum'un özgün imajını tüm Türkiye'ye duyuran, bugüne dek yapılmış en etkileyici tanıtımlardan biri olan "Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz" kısa film projesinin üçüncüsü ve final bölümü “Herkes Yapamaz 3” yayınlandı.

Çorum’la ilgili bugüne kadar yapılan en büyük tanıtımların başında gelen ve şehrin ülke genelindeki imajına olumlu yönde katkı yapan “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” kısa film projesi hayata geçirildi.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel çekilen ve 4 milyon lira bütçeli "Herkes Yapamaz-3" adlı kısa filmin yönetmenliğini Umut Sarıboğa yaparken, filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk rolünü ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, TBMM Başkan Vekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker rolünü ise Bülent Alkış üstleniyor.

Cumhuriyetin ilan edildiği 1. Meclis Binası’nda çekilen ve ünlü oyuncuların rol aldığı film, Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla dün saat 19.19’da ülke genelinde yayınlandı.