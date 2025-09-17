Yazıçarşı’da bir grup maskeli genç, halk arasında “kristal” adı verilen kimyasal uyuşturucu madde “metamfetamin”in sokak aralarında kullanımının yaygınlaştığını öne sürerek “Yazıçarşı ve Devane’de ‘meth’ içen ve satan herkes, bedelini göze alsın” yazılı pankart açtı.

Bu görüntünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine, “uyuşturucu” sorunu bir anda Çorum’un gündemine oturdu. Bir yandan, sivil bazı insanların kendilerini kolluk güçlerinin yerine koyarak “tehditkâr” ifadeler kullanmaları son derece tehlikeli bulunurken, diğer yandan da, uyuşturucu ile mücadelenin yetersiz kaldığı yolunda yorumlar yapılmaya başlandı.

Muhabir: Haber Merkezi