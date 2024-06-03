İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Hacılarhanı göleti, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.



Gölet, çevresindeki gür ormanların yansımasıyla birlikte turkuaz ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındırıyor. Bu muhteşem manzara, doğa yürüyüşleri, kamp ve piknik gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor.

Hacılarhanı göleti, yöre sakinlerinin hayatını kolaylaştıran bir su kaynağı olmasının yanı sıra, doğa severler için de eşsiz bir manzara sunuyor. Bir yandan çok sayıda balık türüne ev sahipliği yapan gölet, diğer yandan ormandan gelen kuş cıvıltılarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.



Ziyaretçiler, göl kenarında piknik yaptıktan sonra patika yollardan yürüyerek, ağaç yaprakları nedeniyle neredeyse güneşin toprağa değmediği ormanı keşfetme imkanı buluyor.(İHA)