Kavşak için “Çorum’un gerdanlığı” ifadesini kullanan Kavuncu, “150 bin nüfusa sahip İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Dodurga, Laçin, Osmancık ve Kargı’yı Samsun-Çorum-Ankara çevreyolundan Çorum merkez Akşemseddin Caddesi’ne bağlayan “Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak Projemiz”in yapımı tamamlanarak, değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu” dedi. 
Artık bu yolda sıklıkla yaşanan trafik kazalarının en aza ineceğini ve 8 ilçenin Çorum’a kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlanacağını kaydeden Kavuncu, “Yaşanan acılar, kayıplar ve konforsuzluklar son bulacaktır. Çorum merkeze girişte trafik akışı rahatlayacak, trafik yoğunluğu azalacak ve Ankara-Samsun’dan gelen trafik, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akacaktır. 
Bu muazzam eser şehrimiz Çorum’a ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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(Haber Merkezi)