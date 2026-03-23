Çorumlu genç yetenek Muhammed Kerem Dogan önemli bir başarıya imza attı. Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen "2026 Uluslararası Turan’a Doğru Dede Korkut Liseler Arası Öykü Yarışması" sonuçları açıklandı ve Alacalı hemşerimiz Muhammed Kerem Doğan, Çorum il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

İSTANBUL YOLCUSU: TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞACAK

Çorum Özel Pınar Koleji öğrencisi olan Dogan, elde ettiği bu dereceyle ilimizi temsil etme hakkı kazandı. Genç yazar, 2 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan büyük final töreninde Türkiye birinciliği için yarışacak.

Muhammed Kerem, sadece edebiyatta değil, pek çok alanda Çorum’u gururlandırmaya devam ediyor. 2024 yılında MEB ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, "Bir Rüya Gerçek Olacak" adlı eseriyle il ve ilçe birinciliklerinin yanı sıra Türkiye genelinde mansiyon ödülüne layık görülen Dogan, "Denizde Nefes" projesiyle "Bir Düşünce, Bin Fikir" yarışmasında ise ilçe birinciliğini elde etti. Öte yandan okçuluk, dart ve satranç branşlarında Türkiye dereceleri bulunuyor.