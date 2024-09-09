Yaklaşık bin 300 kişinin yaşadığı Öbektaş köyünde yol yapım çalışmaları devam ediyor. AK Parti Osmancık İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini hatırlatan Meclis üyesi Şişli, "Seçim döneminde verdiğimiz ne söz varsa tek tek yerine getiriyoruz. Öbektaş köy yolu sathi kaplama çalışması başlamıştır. Köyümüze hayırlı olsun. Bu hizmetlerin memleketimize gelmesinde büyük emek ve katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'ya, İl Genel Meclis Başkanımız Muhammed Fatih Temur'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Recep Çıplak ile yol şube müdürü ve ekibine Öbektaş köyü vatandaşlarımız adına teşekkür ederim. Yaparsa yine AK Parti yapar” şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS