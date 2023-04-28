14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, güne ÇESOB ziyaretinde başladı. ÇESOB Başkanı Recep Gür ve birliğe bağlı odaların başkanları tarafından karşılanan MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, ardından Çorum esnafı ile ilgili bilgiler aldı.

Vahit Kayrıcı’yı Birlik Başkanı Recep Gür’ün yanısıra Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Elektrikçiler ve su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt karşıladı. Birlik Başkanı Gür, Esnaf ve Sanatkarlar için Çorum Sanayi Sitesi’nde hazırladıkları proje hakkında bilgiler verirken, destek talebini iletti.

“ESNAF DERDİNİ ÇÖZECEK MİLLETVEKİLLERİ İSTİYOR”

Vahit Kayrıcı’nın daha önceki milletvekilliği döneminde de Çorum’a önemli yatırımların gelmesini sağladığını anlatan Recep Gür, yeni dönemde de kendisini canı gönülden milletvekili seçilmesini istediklerini belirterek, “İnanıyorum ki sizlerle birlikte Çorum’umuz için önemli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Kalaycılar Odası Başkanı Sedat Ek ise Çorum esnafının yaşadığı bazı sorunları anlattı. Kayrıcı’nın esnaf ve sanatkarlarla ilgili söylemlerini takdirle karşıladığını belirten Ek, “Biz içimize gelip sorunlarımızı anlatacağımız, çözümü için çalışacak milletvekilleri görmek istiyoruz. Sizin de yaptığımız açıklamalar, insanlara karşı samimi davranışlarımız esnafımızca takdirle karşılanıyor. İnanıyorum ki mecliste Çorum’umuzu en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Esnafın da sesi olacaksınız” dedi.

“OYUN KURUCU ÜLKE OLMAMIZ İSTENMİYOR”

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gittiğini anlatan Vahit Kayrıcı, seçimin ülkenin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı. Ülkemizin bulunduğu bölgeyle ilgili olarak emperyalistlerin planları olduğunu, bölgede güçlü devletleri yönetebilir hale getirmek istediklerini anlatan Kayrıcı, “Türkiye’yi çökertmeye çalışıyorlar. Eğer, Türkiye teknolojik gelişmelerini sürdürürse biliyorlar ki bölgede oyun kurucu ülke olacak. Bunu istemiyorlar. O’nun için 15 Temmuz’dan itibaren hamlelerini yapmaya başladılar. O nedenle 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmemiz lazım. TBMM’de de MHP’nin güçlü temsil edilmesi için desteğimizi istiyoruz” diye konuştu.

“ÇORUM İHRACATINA RAĞMEN HAK ETTİĞİ YATIRIMI ALAMADI”

Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde en uzun süre tek başına iktidar döneminin AK Parti ile birlikte yaşandığına vurgu yapan MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, bu dönemde Türkiye’de çok önemli projeler hayata geçirilirken, Çorum’un ise hak ettiğini maalesef alamadığını dile getirdi.

Çorum’un kendi müteşebbis ruhuyla gelişen sanayisi sayesinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan 10 ilinden biri olmasına rağmen nüfusunun yarısı kadar illerin aldığı yatırım ve hizmetlerin yarısını bile alamadığını kaydeden Kayrıcı, “Bu durumun sorumlusu Cumhurbaşkanımız ya da hükümetler değildir. Cumhurbaşkanı Çorum’un ne derdi, ne sorunu olduğunu nerden bilsin. Kendisine iletilmediği sürece bilgisi olmaz. Bizim derdimiz seçtiğimiz milletvekillerimizin yetersizliğidir. Bugün kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirmişler, Ak Parti’den 5 milletvekilinden 4’ünü, 4 milletvekilinden 3’ünü almışlar. Tayyip Bey’in fotoğrafı 3 vekilin çıkması için yeterli olmuş. Artık bu duruma son vermemiz lazım. Çorum’un dertlerini anlatacak, insanların taleplerini Ankara’ya taşıyacak milletvekillerini seçmeliyiz” diye konuştu.

“CHP AĞACI GÖSTERSE MİLLETVEKİLİ OLUYOR”

20 yıldır ana muhalefette bulunan CHP’nin durumunun da farklı olmadığını belirten Kayrıcı, “Muhalefet işin lokomotifidir. İktidarı çalıştıran muhalefettir. Ama, CHP’nin 3-4 dönem milletvekilliği yapan arkadaşımız Çorum’u şehir kulübünden ibaret görmüş. Ne halkın derdini dinlemiş, ne Çorumlunun talebini almış” dedi.

Çorumluların oy verirken daha dikkatli davranmaları gerektiğine vurgu yaparak, “Bugüne kadar CHP ağacı koysa milletvekili olmuş. Milletvekilinin ne yaptığı, memleket hayrına ne iş yaptığına bakılmamış. Çorum’dan hangi partiye oy verilirse verilsin artık milletvekili olacak kişilerin neler yaptığına veya yapabileceğine bakmamız lazım” şeklinde konuştu.

Çorum insanının çalışkan ve üretken olduğunu belirterek hizmet kavgası verecek kişilerin seçilmesi gerektiğini, seçildiğinde sorunların doğru tespit edilerek sıraya göre çözmeye çalışacaklarını da anlatan Kayrıcı, daha sonra birlik binasında faaliyet gösteren diğer odaları da ayrı ayrı ziyaret ederek başkanları ile görüştü.

CANBEK İLE BULUŞTU

Vahit Kayrıcı daha sonra ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret ederek Vedat Canbek ve Kooperatif yöneticileri Hasan Eker, Necati Şimşek ve Kooperatif Müdürü Yaşar Kirişçi ile biraraya geldi. Kayrıcı ve Canbek, Çorum’un temel sorunları ve esnafın genel durumu hakkında istişarede bulundu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz’ın da katıldığı ziyarette Çorum’un bugüne kadar hak ettiği hizmetleri alamamasına dikkat çeken Kayrıcı, daha önce milletvekilliği yaptığını, bilgi, birikim ve tecrübesini Çorum’a hizmet için değerlendirmek istediğini vurguladı.

Kooperatif Başkanı Canbek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayrıcı’nın geçmişte Çorum’a çok önemli yatırımlar kazandırdığını ve gelecekte de bu hizmetlerine devam edeceğine inandığını dile getirdi. Vedat Canbek, ayrıca Vahit Kayrıcı’ya 14 Mayıs seçimlerinde başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)