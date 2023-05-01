Seçim çalışmaları kapsamında saat 17.00’de ilimize gelen ve Devlet Tiyatro Salonu önünde düzenlenen halk buluşmasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, platformda coşkulu partililere seslendi.

Mitinge AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Av. Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti İl, Merkez İlçe, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ve binlerce partili katıldı.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu önünde saat 15.00’de başlaması gereken ancak saat 17.00 gibi alana gelen Bakan Soylu, yaptığı konuşmada iktidarları döneminde iç ve dış güvenlik başta olmak üzere eğitimden sağlığa terörden savunma sanayine kadar yapılan çalışmaları anlattı.

Konuşmasında sık sık “Bye Bye Kemal” diyen ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefete yüklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugüne kadar bu hizmetleri sizlere Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz yaptığı gibi havaalanını da Çorumlulara AK Parti yapacaktır” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alana gelmeden önce İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu coşkulu kalabalığa seslenerek 14 Mayıs seçimlerinde Çorum’dan AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yine güçlü bir destek beklediklerini dile getirdiler.

Alana Tokat’tan helikopterle iki saat gecikmeli gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye çıktığında ise coşku doruğa ulaştı. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay’a rozetini takan, vatandaşlara bol bol çiçek dağıtan Bakan Soylu konuşmasında ise Kılıçdaroğlu’na, muhalefete, ABD, FETÖ ve PKK’ya yüklendi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Bakan Soylu, Devlet Tiyatro Salonu önünde gerçekleştirilen mitingde konuşan Soylu, 2024’te Çorum Hızlı Tren hattına başlanacağını ifade ederek, “Allah nasip edecek demiryolu önümüzdeki yıl başlayacak, Çorum hasretiyle beraber buluşacak.

Tayyip Erdoğan Türkiye’de Osmangazi Köprüsü yaptı mı? Çanakkale Köprüsü’nü yaptı mı? Türkiye’de 57 havalimanı yaptı mı? Çorum’a da havalimanını yine AK Parti ve Erdoğan yapar. Allah nasip edecek bir gün buraya geleceğiz. Önümüzdeki dönemde Çorum’un havalimanı da yapılmış olacak inşallah” diyerek Tayyip Erdoğan’ şehirleri hayalleriyle buluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorumlulara selamını getirdiğini belirterek ülkenin yıllardır bir cenderenin içine sokulmaya çalışıldığını vurgulan Bakan Soylu, Şubat ayında yaşanan depremin ardından Çorumluların yardımlarından övgüyle söz etti. AK Parti dönemindeki yatırımları hatırlatarak Marmaray, Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri, Nükleer Santral, Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü, 57 adet havalimanını yaptıkları gibi Çorum’a da havalimanını AK Parti’nin yapacağını dile getirdi. Bakan Süleyman Soylu ayrıca demiryoluna 2024 yılında başlanacağını da kaydetti.

(Tugay GÖKTÜRK – Nurdan AKBAŞ)