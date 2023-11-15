Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sunguroğlu İlkokulu Müdürü Fikret Gündoğdu’nun yürütmüş olduğu; “Game Factory / Oyun Fabrikası” isimli eTwinning projesi, anasınıfı öğretmeni Nurdan Şen Boran'ın yürütmüş olduğu "Curious Scholars / Meraklı Bilginler" ve “Steam Her Yerde / Steam Everwhere” isimli eTwinning projeleri ve anasınıfı öğretmeni Aysun Yılmaz’ın yürütmüş olduğu "Dedemin Oyun Sepeti" isimli eTwinning projesi "Ulusal Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.

Okul Müdürü Fikret Gündoğdu, anasınıfı öğretmenleri Nurdan Şen Boran ve Aysun Yılmaz, "Ulusal Kalite Etiketi" almaya hak kazandı.

Okul Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, projelerle ilgili şu bilgiler verildi:

"Game Factory / Oyun Fabrikası isimli projemizde öğrencilerimizle birlikte atık malzemelerden oyuncaklar yaparak geri dönüşümün önemini kavratmaya çalıştık. Öğrenciler evde kullanmadıkları eski malzemeleri kullanarak oyuncaklar yaptılar, hem eski malzemeleri değerlendirdiler hem de oyun oynayacakları, keyif alacakları oyuncakları kendileri tasarladılar ve kendileri yaptılar.



“Meraklı Bilginler / Curious Scholars” isimli eTwinning projemizde çevre konularını Gems (Matematik ve Bilimde Büyük Keşifler) eğitim yaklaşımıyla ele aldık. 6 temamız bulunmaktadır. Her hafta çocuklara bir tema çerçevesinde matematik ve fen etkinlikleri yaptırdık. Bu projemizde çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı amaçladık.

“Steam Her Yerde / Steam Everwhere” projemiz ile 21. yüzyıl yetkinliklerini desteklemek, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerisini geliştirmek, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak STEAM disiplinlerini benimsemeleri amaçlanmıştır.

“Dedemin Oyun Sepeti” isimli eTwinning projemizin amacı, geleneksel çocuk oyun ve oyuncaklarımızı öğrencilerimize yaparak yaşayarak tanıtmak, okul öncesi kazanım ve göstergelere uygun olarak dersimize entegre ederek çalışmalar yapmaktır. Okul müdürümüzü ve öğretmenlerimizi başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”