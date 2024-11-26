Eğitim İş Çorum Şube Yönetimi, Eti Anadolu Lisesi’nin bahçesinin bir kısmının öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına kapatılarak park haline getirilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada; “Yaşananlar, ilimizin en eski ve köklü okullarından biri olan Eti Anadolu Lisesi’ne itibar kaybettirmekte, Cumhuriyetin bir kurumu olan bu okul yıpratılmaktadır. Ne hukuka ne de akla uygun olmayan bu uygulamadan vazgeçmeli ve yanlıştan acilen dönülmelidir. Okul bahçeleri öğrencilere aittir. Okul bahçesinin içi park yapılamaz” denildi.

Eğitim-İş yönetiminin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“YENİ BİNA, ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ OLDU”

“Sendikamız, eğitim işkolunda yaşanılan tüm sorunlarla ilgilenmekte, çözüm için gayret göstermekte ve taraf olmaktadır, olmaya devam edecektir.

Bu sorunlar bir yandan eğitim işkolu çalışanlarının sorunları, bir yandan da okullarımızın sorunlarıdır. Sendika genel merkezimiz, “öğrencilerimize bir öğün yemek” , laiklik karşıtı tutum ve tartışmalar gibi eğitimde yaşanılan tüm sorunlara dikkat çekmekte, çözüm önerileri üretmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

İlimizde hizmet veren Eti Anadolu Lisesi, hepimizin bildiği gibi ilimizin en köklü okullarından birisidir; bugün pek çok hemşerimiz, ortaokul ya da lise eğitimini bu okulda tamamlamış ve bu güzide okulun diplomasını taşımaktadır.

Okulumuzu ziyaret ettiğimizde, okulumuzun bakımsızlığı ve ilgisiz kalmışlığını daha bahçeye girer girmek üzülerek fark ettik.

Okul eski binasının, okulda çalışan eğitim emekçilerinin mücadelesi sonucu “deprem dayanıklılığının” zayıflığının tespiti nedeni ile mevcut bina yıkılarak yerine yenisi yapılmış; sadece iki yıldır hizmet vermektedir. Bununla beraber okul bahçesi, yamalı asfalt ile düzeltilmeye çalışılmış; maalesef eskisinden daha da kötü bir hale gelmiştir.

Tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eti Anadolu Lisesi bahçesinin bir bölümü öğrencilerin kullanımına kapatılarak ve okul bahçe duvarlarında önceden bulunan demir hasırlar marifeti ile bahçe içerisi bölünerek park haline getirilmiştir. Ders saatleri içerisinde bu kısım park olarak kullanıma açılmış, teneffüs vb sürelerde normalde okul bahçesinin parçası olan kısım öğrencilerin ve okul personelinin kullanımına kapatılmıştır.”

“KEYFİYET VAR, SUÇ İŞLENİYOR”

“Şunu unutmayalım ki! Yöneticiler kurumlarını, işleyişi, bahçesi, binası ile korumakla görevli oldukları gibi, her türden işlemlerini de hukuka, mevzuata uygun şekilde yapmalıdırlar. Kurum amirlerinin görev ve yetkileri yasalarla sınırlandırılmıştır. Yaptıkları iş ve işlemlerini hukuki zeminde belgelendirmeleri zorunludur. Keyfi bir şekilde bir okulun bahçesi başka bir kurumun ya da kuruluşun inisiyatifine bırakılamaz, bu durum suç teşkil etmektedir.

Kurumlar arası işlemler, kişilerin inisiyatifi, kişisel tutumları ile devir gibi kurum arazileri başka kurumlara verilemez. Yapılan işlem hukuksuzdur. Ülkemizde örneği olmayan bir uygulamadır. İdarenin “Ben yaptım oldu” zihniyetiyle yaptığı işlem tamamen keyfi bir işlemdir. Okul bahçesinin peyzaj düzenlenmesi yapılarak parka çevrilmesi ve öğrencilerin kullanımına kapatılarak ders saatleri içerisinde, halkın kullanımına açılması ilk etapta kulağa hoş gelse de pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Eğitim - öğretim esnasında parkı kullanan ve ne amaçla orada olduğu belirsiz kişiler teneffüste öğrencilerle temas kurabilmekte ve bu durum bu güne kadar pek çok sorunun oluşmasına neden olmuştur. Bu sorunlar, öğretmenler tarafından, okul yönetimine ve okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürüne de iletilmiştir. Öğrenciler, dışardan gelen kişi yada kişilerce rahatsız edilmekte, görünür şekilde “park” diye adlandırılan alanda tütün kullanımına özendirilmektedir. Nöbetçi öğretmenler, bu duruma müdahale etmek istediğinde uygun olmayacak şekilde rahatsız edici davranışlarla karşılaşmakta, “burası park, siz karışamazsınız” gibi sözlere muhatap olmaktadır. Bu durum okul öğrencilerinin, öğretmenlerinin güvenliğini tehdit etmektedir.”

“İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTEMİYORUZ!”

“Yaşananlar, ilimizin en eski ve köklü okullarından biri olan Eti Anadolu Lisesi’ne itibar kaybettirmekte, Cumhuriyetin bir kurumu olan bu okul yıpratılmaktadır. Ne hukuka ne de akla uygun olmayan bu uygulamadan vazgeçmeli ve yanlıştan acilen dönülmelidir. Okul bahçeleri öğrencilere aittir. Okul bahçesinin içi park yapılamaz. Okul bahçesi, diğer okullarımızda olduğu gibi ders saatlerinin dışında, zaten halkımızın kullanımına açılmakta, ders saatleri dışında halkımız bahçeyi rahatlıkla kullanmaktadır. Ne ilimizde ne de Türkiye’nin hiçbir yerinde okul bahçelerinin içerisinde ayrıca park yerleri bulunmamaktadır ve doğru olan da budur.

Bahçeye çekilen “çit” kaldırılarak park alanı tekrar okula kazandırılmalıdır. Aksi takdirde güvenlik açığı giderek artacak ve telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Eğitim-iş olarak ifade ediyoruz ki; hiçbir okulumuz ve okullarımızın öğrencileri, çalışanları yalnız değildir. Şimdiye kadar olduğumuz gibi, bundan sonraki süreçte de haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısında olmaya devam edeceğimiz.”