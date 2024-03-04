Çorum’un Ortaköy İlçesi’ne bağlı Aşdağul Beldesinde bulunan Göçet göletindeki suyu, Ortaköy Belediyesi’nin DSİ ve Kaymakamlıktan habersiz kullandığı ortaya çıktı. 2 yıldır haklarını arayan Aşdağul beldesi sakinleri yetkililerden sorunu çözmesini bekliyor.

Çorum’un Ortaköy ilçesi Aşdağul beldesinde tarım arazilerini sulayan Göçet Deresi’nin ana kollarından olan Demirkaya Deresi’nden kaynak suyu alınarak Oruçpınar köyüne sulama göleti yapıldığı, mevcut deredeki suyun bir kısmının Ortaköy Pınarlı Sulama Göletine götürüldüğünden dolayı su sıkıntısı çektiklerini savunan Aşdağul beldesi çiftçileri haklarını aramayı sürdürüyor.

Sene başında 300’ü aşkın çiftçi imza toplayarak DSİ’ye dilekçeyle DSİ’nin Ortaköy Pınarlı Sulama Göletine su alındığına dair bilgisinin olup olmadığını sormuştu, DSİ Genel Müdürlüğünden çiftçilerin taleplerine cevap geldi. DSİ, Ortaköy Belediyesi adına herhangi bir su tahsisi yapılmadığını, su kullanım izninin verilmediğini bildirdi. DSİ Genel Müdürlüğü, cevap yazısında Demirkaya Deresi’nden ve Oruçpınar Göleti’ne giden hattan izinsiz su kullanımı ve yapılaşma varsa bunun önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almak üzere Mülki İdare Amirliğine başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

2 YILDIR MÜCADELE EDİYORLAR

Ortaköy Belediyesi’ne karşı yaklaşık 2 yıldır su savaşı verdiklerini dile getiren çiftçiler, bahçelerini ve tarlalarını yeterince sulayamadıkları için mağdur olduklarını bildirdi. Kaymakamlığa durumu ileten çiftçiler, dilekçelerinde dere yatağından çıkan suyun beldeye ait olduğunu zira dere yatağındaki su olmadan ağaçlarının kuruduğunu, tarlalarının yeşermediğini ve ürünlerinde yeterli verimi alamadıklarını bildirerek yetkililerden sorunun çözümünü istedi.

“RAZI DEĞİLİZ”

Ocak ayı itibariyle üzüm bağlarımızı bahçelerini ve tarlalarını yeterince sulayamadıklarını iddia eden çiftçiler, “Bu da ciddi bir verim kaybına sebep olmaktadır. Oruçpınar Göleti’ne gelen suyun bir kısmının Ortaköy Belediyesi’nin kontrolündeki Pınarlı Sulama Göleti’ne izinsiz taşınmasına hiçbir şekilde razı değiliz. Kaymakam beyden de sorunumuzu çözmesini bekliyoruz.” dedi.