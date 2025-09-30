Ankara-Samsun Karayolu 5. kilometrede kurulan Asfalt Plenti’nin açılışına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Sungurlu Belediye Başkanı Dere, öz kaynaklarından bu tesise 50 milyon lira para harcadıklarını belirterek, “Sungurlumuzun bu tesise ihtiyacı vardı. Çünkü su altyapımızın 212 kilometresinin yenilenmesi gerekiyordu. Bununda 122 kilometresi bu sene itibariyle bitirmemiz gerekiyor. O yüzden bizim bu tesise ihtiyacımız vardı. Bu tesislerden ürettiğimiz malzememizle belediyemizin yollarını pırıl pırıl yapacağız. Sathi kaplama tesisi ile parke taşı tesisini de revize ettik.” dedi.

Muhsin Dere, günlük 1500 ton üretim kapasitesine sahip olan tesiste üretilen sıcak asfalt ile öncelikle yapımı devam eden 212 kilometrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan yolların sıfır asfalta kavuşturulacağını da dile getirdi.

MHP İl Başkanı Çıplak da Türkiye’de belediyelerin nasıl yönetildiğini sosyal medya ile gazetelerden gördüklerini ifade ederek, “Bizim belediyelerimizde halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Genel başkanımız Devlet Bahçeli beyin öngördüğü vizyonda üretken belediyecilik anlayışını, ayırmadan, ayrıştırmadan halkımıza sunmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ise tesisin ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getirerek, “Her zaman uyum içerisinde el ele el birliği ile Sungurlu’nun kalkınması için taş üstüne taş koyarak çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Kayrıcı da “Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz derler. Biz çok konuşmayacağız, çok çalışacağız. İlçelerimize elimizden gelen ne varsa yapacağız. Sungurlumuz makus talihini yenmeye başladı. Yapılması gereken çok işler var. Bunlar öncüleri. Arkasından devamı gelecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tesis dualarla hizmete açıldı.