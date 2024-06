Yaşadıkları durumu ÇORUM HABER’e bildiren bölge sakinleri, İpeklibağlar’a giden yol güzergâhında son derece modern binaların yapıldığını ve mutlu bir yerleşik kent yaşamının başladığını, ancak yolların bozuk oluşu yüzünden bu mutluluğun adeta kâbusa döndüğünü belirtiyorlar

“Yol üzerindeki çukurlar ve bozuk satıhlar, arabalarımızı hurdaya çeviriyor. Her yağmurda ortalık çamur deryasına dönüyor” diyen bölge sakinleri, konuyla ilgili Çorum Belediyesi’ne çok sayıda dilekçe vermelerine rağmen halen herhangi bir somut adım atılmadığından dert yandılar.



Yolun yıllardır aynı durumda olduğunu kaydeden vatandaşlar, “İpek Taksi kavşağından Best Petrol’e dönen yol güzergâhı, İpeklibağlar’a giden yol güzergâhı ve Best Petrol yan yollarının bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Yollarda arabalar hep çukurlara ve taşlara maruz kalıyor, her yağmurda hem bina girişleri hem arabalar su alıyor. İlgili yerlere müracaat edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyor.

Kaldırım denilen bir şey zaten yok. Her tarafta otlar çıktı, otların içinde bırakın yaşlıları gençler dahi yürüyemiyor” diyerek, Belediye’nin artık bu bölgeyi görmesi gerektiğini belirttiler.