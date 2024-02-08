Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Milli Emlak Şube Müdürü Adem Özsoy, YEDAŞ Bölge Müdürü Bahadır Tanrıverdi, Türk Telekom İl Müdür V. Alihan Kuyumcu, Çorum Gaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Vali Dağlı, kurumların yapacakları yatırımları planlama aşamasından itibaren birbirleriyle paylaşarak sorunlara ortak çözümler üretilmesinin, kurumlarımıza kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacağını, ayrıca altyapıların sürekli yeniden açılmasının önüne geçilerek sağlıklı ve sürekli altyapı hizmeti verilmesine imkân sağlayacağını ifade etti.

Vali Dağlı, altyapı hizmetlerinde verimliliğin arttırılması için yatırımların aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, kurumların birbirlerinden talep edecekleri belge ve izinlerin neler olduğuna ilişkin bir doküman hazırlanmasına ve bu dokümanın sürekli güncellenmesine karar verildi.

Ayrıca yapı denetimleri sırasında elektrik tesisatları, internet ve telefon altyapı donanımlarının uygun yapılıp yapılmadığının dikkatli bir şekilde denetlenmesi hususu da görüşüldü. (Haber Merkezi)