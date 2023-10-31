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TÜİK verilerine göre Eylül ayında ilimizde ihracat 135,9 milyon dolar, ithalat 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre 9 aylık ihracat 1 milyar 297 milyon 570 bin dolar, ithalat ise 2 milyar 992 milyon 892 bin dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Samsun’da Eylül ayı ihracatı 121 milyon dolar, ithalatı 85,3 milyon dolar: Tokat’ta ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 2,1 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 15 milyon dolar, ithalat 4,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ülkemizde Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın %0,5, ithalatın %14,6 azaldığını açıkladı. Eylül ayında dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan, 5 milyar 12 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 Eylül ayında yüzde 70,2 iken, 2023 Eylül ayında yüzde 81,8'e yükseldi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 187 milyar 204 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 artarak 274 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Eylül ayında yüzde 2,3 azalarak 20 milyar 746 milyon dolardan, 20 milyar 260 milyon dolara geriledi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,5 azalarak 20 milyar 598 milyon dolardan, 20 milyar 280 milyon dolara geriledi. 9 aylık dönemde dış ticaret açığı ise % 4,9 artarak 83 milyar 142 milyon dolardan, 87 milyar 228 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022’nin 9 aylık döneminde % 69,3 iken, 2023 yılının 9 aylık döneminde % 68,2'ye geriledi.