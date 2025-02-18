Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

il Milli Eğitim Müdürlüğünden yapışan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerindeki taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Editör: NURDAN AKBAŞ