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Kim Milyoner olmak ister adlı bilgi yarışması programının son yarışmacısı Eyüp İşler isimli bir vatandaş oldu.

Yarışmada heyecan ikiye katlanırken, hem soru hem de cevabı merak edildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk soru şöyle:

"İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?"

Sorunun şıkları:

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat

Doğru cevap A, Çorum.

Garışnac soruya Tokat cevabını vererek, 5 milyon TL’yi kazanamadı ve yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.