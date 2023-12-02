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Umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasında ‘güçlü bir Çorum’ hedefine ulaşmak için yola çıktıklarını belirten Dere, “Çorum sanayisi ülkede güzel bir noktada. Sanayicimizin ihtiyaçlarını, taleplerini daha iyi anlayarak çözüm üretmek için varız. Çorum’u gerçek anlamda bir sanayi üssü yapmak için tüm projelerimizi hazırladık. Çorum turizmde, tarımda, hayvancılıkta, sanayide her alanda büyüyen, gelişen bir şehir olacaktır. Çorum’umuz için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek bu kapsamda memleketimizin gelişmesinde önemli katkıları bulunan ÇTSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a nezaketi, ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi.



Çorum TSO Başkanı Başaranhıncal ise ziyareti nedeniyle Muhsin Dere’ye teşekkür ederek, “Memleket sevdasıyla işini gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın. Vatandaşa dokunmak el sallamak değil, onların derdiyle dertlenmek, güldüğü yerde gülebilmek, ağladığı yerde ağlayabilmektir. İnsanımıza ne kadar çok itibar ederseniz, o kadar itibar görürsünüz. Siz ne kadar samimi olursanız, karşınızdaki sizden daha da samimi olur. Şairin dediği gibi “Nefret ettiğin kadar nefret edilir, sevdiğin kadar sevilirsin”. Vatandaşa ne kadar gönül verirseniz, karşılığını fazlasıyla alırsınız.

Kimsesizlerin kimsesi olmak zor bir iştir. Kimsesizlerin kimsesi olan zaten gönle oturur. Belediyecilikte en önemli hadise insan evladına dokunmak ve idaresinde bulunduğunuz şehirdeki insanların gönlünde bulunma meselesidir. Benim belediyecilikten anladığım budur. Onun haricinde belediyecilik tabii ki temizliktir, asfalttır, yeşildir yani aklınıza ne geliyorsa a’dan z’ye bir şehirdeki her şeydir. Bir bebeğin doğumundan ölümüne kadar, yolundan, çamurundan, yeşiline kadar bütün hayatı kapsayan sistemin adı belediyeciliktir.

Bir ülkenin en büyük gücü; yetişmiş, iyi eğitimli ve ahlaklı gençleridir. Bizim hedefimiz; kendisini, milletini, geçmişini bilen, geleceğini kurabilen nesiller yetiştirmektir.

Her işin zorlukları vardır, belediye başkanlığı da kolay bir iş değildir. Sevmek ve sevilmek güvenmek ve güvenilir olmak, samimi olmak ve samimiyetle karşılık bulmak, çalışmak, vefakâr ve cefakâr olmak, bunları hayatınıza hâkim kılıyorsanız, başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur.” ifadelerini kullandı.