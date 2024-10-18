Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Çorum’un mevcut sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Günay, milletvekillerine gösterdikleri ilgi ve destekleri için teşekkür ederek, yerel sorunların çözümünde iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Av. Murat Günay, “Çorum’un gelişimi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz bu istişareler, yerel sorunlarımızı daha etkili bir şekilde çözmemize yardımcı olacak” dedi.

Toplantıda Çorum için atılacak bazı adımlar hakkında ortak bir görüş birliğine varıldı. AK Parti'nin yerel siyasetteki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu tür istişarelerin devam edeceği ifade edildi.

Editör: HABER MERKEZİ