Türkiye genelinde saat 17.00’ye kadar sandıklara akın eden halk yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Çorum'da seçmenler sabah saatlerinden itibaren 1698 sandıkta oyunu kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre; Çorum'da toplam seçmen sayısı 398 bin 595 olurken, 350 binin üzerinde oy kullanıldığı belirlendi. İlimiz merkez ve ilçelerinde oy kullanan seçmen sayıları ise şu şekilde açıklandı: “Merkez 218 bin 094, Alaca 23 bin 193, Bayat 11 bin 834, Boğazkale 3 bin 043, Dodurga 4 bin 560, İskilip 24 bin 157, Kargı 13 bin 519, Laçin 3 bin 494, Mecitözü 11 bin 845, Oğuzlar 4 bin 167, Ortaköy 5 bin 183, Osmancık 33 bin 800, Sungurlu 36 bin 643, Uğurludağ 5 bin 033”

Türkiye'de 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirlendiği seçim için ülke genelinde 191 bini aşkın sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyonu aşkın seçmen oy kullandı.

Oy verme işlemleri için sabah saatlerinden itibaren sandıklara akın ederek demokrasiye sahip çıkan vatandaşlar yapılan seçimin ülkemize hayırlar getirmesi temennilerin ide dile getirdiler. Seçmenler saat 17.00’den itibaren sandıkların kapanması ile sonuçları beklediler.