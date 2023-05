“Bize Kalan?” , “Ve Kıştan Yaz’a” gibi kısa zamanda büyük ilgi toplayan iki romanın ardından edebiyat alanındaki çalışmalarına devam eden Berkay Aydın, uzun zamandır tasarısını yaptığı sanat edebiyat ve kültür içerikli dergi olan BirKelam Derginin birinci sayısını yayımladı.

Derginin genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi olan Aydın, İrem Erdoğan, Tuğçe Aksal Karaoğlan, Sümeyye Baştürk Tatlı, Betül Akarsu, Kardelen Özbek, Merve Çakır, Esin Culha ve Elif Bahar ve Melike Nur Koç gibi diğer adı bilindik yazarları bir araya topladı.

SOKAK HAYVANLARINA DESTEK SAĞLAYACAK

İlk sayısı ile başlatmış olduğu PatiDost etkileşimiyle de satılan her sayıda sokak hayvanlarına yapılacak mama yardımlarıyla da okurlardan büyük ilgi gördü.

Kasım ayında yayımlanan derginin birinci sayısı gerek içerik gerek kalite ve gerek kadrosu olarak okurlardan tam puan alırken, şu an aktif yazar kadrosuyla faaliyetlerine devam eden dergi yakın zamanda çıkacak olan 2. Sayısı ile sanat edebiyat ve kültür alanındaki yayınlarına devam edeceğini duyurdu.

Berkay Aydın, edebiyata duyduğu aşkı ve merakı her daim kendini bu alanda geliştirme aşamalarında devam edeceğini, geleceğe miras olarak adının geçeceği nice projelerde imzası olacağını belirtti.

(Nurdan AKBAŞ)