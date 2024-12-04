2020’de Türkiye'de elektronik sigara satışı yasaklansa da piyasa, tek kullanımlık ya da likit dolum yapılabilen cihazlarla doldu. Özellikle 'puf' adı verilen bu cihazlar meyve kokusu ve şekerli tadı nedeniyle de gençlerin gözünü boyadı.

MEYVE SUYU İÇER GİBİ YAPIYORLAR

Dükkanlarda, internet sitelerinde satışa sunulan bu cihazlar ortalama 500-600 liraya satılıyor. İkinci elleri ise çok daha ucuz... Liselerde de yaygınlaşan bu cihazlar, sık sık aramalar vasıtasıyla toplanıyor. Ancak öğrenciler bu duruma da bir kılıf uydurmuş. Hürriyet'in haberine göre bu yöntemde, boş ve küçük karton meyve suyu kutusuna ‘puf’ koyuluyor. Öğrenci okulda sanki pipetle meyve suyu içer gibi zehir soluyor.

İÇMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI ÇOK AZ...

Okul yöneticileri "Neredeyse içmeyen öğrenci yok" derken, "Yakaladığımızda onlara ileride karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını anlatıp gösteriyoruz ama çoğu zaman da umursamıyorlar.” ifadelerini kullanıyor.

Elektronik sigara ticareti yapanlara yönelik cezaların artırılması planlanıyor. Yakında Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifiyle, bu ürünlerin ticaretini yapanlara 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

UZMANLAR ALTINI ÇİZE ÇİZE SÖYLÜYOR: CİDDİ BULAŞ RİSKİ VAR

Uzman Gelişim Psikoloğu Irmak Kerimoğlu da konuyla ilgili olarak "Elektronik sigara deyip geçmemek gerekiyor. Yol kenarında çocukların muhtemelen harçlıklarını birleştirerek aldıkları 1 pufu elden ele gezdirdiklerini gördüm. Bu aynı zamanda ciddi bir bulaş riskini de doğuruyor. Kaçak gelen ürünlerin orijinalliğini de bilmiyoruz. Yani içine ne karıştırdıklarına da hakim değiliz şu anda." dedi.