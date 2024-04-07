Başkentin Mamak ilçesinde CHP’li bir aday Veli Gündüz Şahin belediye başkanlığına seçildi. Şahin mazbatasını alırken, devir teslim töreni düzenlendi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda partili isim katıldı. Törende konuşan Veli Gündüz Şahin, "25 yıl sonra tekrar belediyemiz bizlere nasip oldu. Ama bizden önce yöneten belediye başkanlarımızı asla karalamadım. Bizim amacımız kimseyi karalamak değil. Bizim amacımız sadece hizmet etmektir. Ben de yanlış yaparsam, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersem haram zıkkım olsun” diye konuştu.



Şahin, belediye çalışanlarına gelip geçici olduğunu hatırlatarak, “Buranın kalıcıları belediyenin çalışanları. Gelince işten çıkartacak gibi dedikodular yaydılar. Asla öyle bir şey yok. Bizim içimizde, insan sevgisi var. Hepinize yetecek sevgi var. Herkese yetecek hizmet sevgisi var. Eşit hizmet dağıtarak insanları ayırt etmeyeceğiz” dedi.

"İÇİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR PROJENİN BELEDİYEYLE ALAKASI YOKTUR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, vatandaş öncelikli projelere odaklandıklarını dile getirerek, “Bu yüzden eleştirildik. Çünkü karşımızdakilere belediyeciliğin ne olduğunu bir türlü anlatamadık. Yarış başlayınca eser belediyeciliği diyerek betona, plastiğe para yatıranların bizim projelerimizi taklit etmeye başladığını gördük. Oysa içinde insan olmayan hiçbir projenin belediyeyle alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

Yavaş yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına ise, “Seçildiniz. Bundan sonra oy versin, vermesin herkese eşit davranmalısınız. Yoksa aynı akıbette olursunuz” uyarısında bulundu.