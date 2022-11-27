Nobel Yayın Evi çatısı altında Psikoloji Bölümü ile Tıp Fakültesi’nde okutulacak ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak ders kitabına 2 bölüm yazan Uzman Nöropsikolog Tuğçe Şentürk’ün alanında yurt içi ve yurt dışında çeşitli makale ve bildirileri bulunuyor.

İngilizce ve Fransızca dillerinde yurtdışı danışanlarına online terapi ve genç meslektaşlarına yurt içi yurt dışı süpervizyon verdiğini ifade eden Şentürk, bir çok üniversiteden kabul aldığı halde kendi memleketine hizmet vermek istediği için akademik çalışmalarına Hitit Üniversitesi’nde devam etmek istediğini dile getirerek, “Bu nedenle üniversitemizde Psikoloji Bölümünün açılış sürecini takip ediyorum. Çorum’un psikoloji lisans bölümünden mezun olmuş ardından yine bu alanda yüksek lisansını tamamlamış uzman psikolog eksiği olduğu düşüncesiyle toplumun gerçek sağlık hizmetine erişimini sağlamak amacıyla klinik kurdum” dedi.

Çorum’da ve yakın çevre illerde bu alanda doktorası bulunan tek psikolog olarak görevini etik sınırlar dahilinde sürdürmeyi hedeflediğini belirten Şentürk. “Temel misyon ve vizyonum öncelikli olarak topluma psikolojik ve nöropsikplojik bozuklukların zannedilenden daha yaygın olduğunun ve önyargıların aksine neredeyse tamamının doğru müdahalelerle uzman kişilerce iyileştirilebilir olduğu bilincinin kazandırılmasıdır.” ifadesini kullandı.

(Aliye ÖNCEL)

