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Çorum’da ‘Dünyanın en dar çarşısı’ olarak bilinen Dikiciler Arastası’nda ayakkabı tamirciliği yapan Kemal Ceyhan (54), 43 yıldır 1,5 metre alanda çalışarak 3 çocuk büyüttü.

Babadan kalma mesleğini 10 yaşından beri sürdüren Ceyhan, geçimini sağladığı işine sabah erken saatlerinde başlıyor, akşama kadar ayakkabı tamir ediyor.



Mesleğini çok sevdiğini anlatan Ceyhan, “1980 yılından bu yana babamın mesleğini sürdürüyorum, bu işi yapmaktan çok memnunum. Mesleğime sadece 18 ay askerlik yaptığımda ara verdim. Babamın yanında bu işi öğrenmeye başladığımda 9-10 yaşlarındaydım. Ulu Cami’nin karşısında İstiklal Mektebi vardı orada ilkokula gidiyordum, sabah okula gidiyorsam öğleden sonra hemen babamın yanına geliyordum çalışmaya, öğlenciysem sabah dükkana geliyordum. İlkokul bittikten sonra bu iş tamamen mesleğim oldu.” dedi.



Evli ve 3 çocuk babası oluğunu belirten Ceyhan, “Oğlum polis memuru, bir kızımı yakınlarda evlendirdik. Bir kızım da gıda mühendisi burada bir fabrikada çalışıyor. Ömrüm yettikçe, sağlığım el verdiği sürece evimi bu işle geçindirmeye devam edeceğim.” diye konuştu.