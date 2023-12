Tahmini Okuma Süresi: dakika

Necla Kasan'la evli olan, Sedat ve Serhat adlı iki oğlu olan Kasan’ın vefatı mobilya sektöründe üzüntü yarattı.

Hasan Kasan, soy isminden esinlenerek kurduğu ve İtalyanca ev anlamına gelen “Casa” markasıyla dünyaya açılmış, New York’un da aralarında olduğu pek çok dünya şehrinde mağaza açmıştı.

İlk işyerini 1965 yılında Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu’nda açan Hasan Kasan, Siteler’in kurulmasıyla birlikte, işyerini bu bölgeye taşıdı. 1992 yılında soyadından da esinlenerek “Casa” markasını oluşturdu. Hasan Kasan, İtalyanlar’dan bile hızlı davranarak İtalyanca ‘Ev’ anlamına gelen Casa markasını tescil ettirdi.

Farklı tasarımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Casa, 1995 yılında modern tarzda fonksiyonel ürünler üreten bir İtalyan firması ile lisans anlaşması yaparak, Ortadoğu distribütörlüğünün yanı sıra firmanın tüm ürünlerinin üretim hakkını da satın aldı. İş birliği, mobilya sektöründe yapılan ilk lisans anlaşması olması bakımından önemli bir adımın atılmasına yol açtı.

NEW YORK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu başarının ardından hızla yurt içi bayi ağını geliştirdi ve mobilya sektöründe önde gelen markalardan biri oldu. Hasan Kasan, şirketini 2000’li yılların başında bugünkü modern tesislerine taşıdı ve Ankara Esenboğa Havalimanı bölgesinde toplam 35 bin metrekarelik bir alanda fabrikasını kurdu. 2007’de New York’ta mağaza açarak yıllarca planladığı bir hayalini daha gerçekleştiren Hasan Kasan, Miami ve Bakü’nün ardından dünyanın pek çok şehrine markasını taşıdı.

İskilip’li olan CASA Mobilya sahibi Hasan Kasan'ın cenazesi bugün Ankara Hacı Bayram Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.