Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, “Sismik ve sondaj gemilerimiz var. Bunlar dışarıdan değil kendimize ait olan gemiler. Şu an itibari ile Akkuyu'da tüm enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci ünitesi, üçüncü ve dördüncü ünitesi var. Yetmez, 2. nükleer santrali de Sinop'ta inşa edeceğiz.

Türkiye enerjiye muhtaç değil, enerji ihraç eden ülke olacak. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını artırıyoruz. Dev enerji panellerinin olduğu Karapınar'a kaç tane futbol sahası büyüklüğünde, devasa enerji santrali, panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenini kendimiz işlemeye bunun için önem gösteriyoruz. Petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Allah'a şükür tüm bu attığımızı adımların sonucunu da alıyoruz” diye konuştu.

Enerji hamlelerine kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Gabar’da bulunan petrol kuyusuna değinerek; “Özellikle petrol koşununda etrafına bakıp iç geçiren milletimizin hasretini bitirmekte kararlıyız. Terör nedeni ile terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük keşiflerden birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. 5-6 yıl önce günlük 40 varil olan üretim 80 bin varile ulaştı. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek, ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok kaliteli bir petrole sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden rafinelere sevk etmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütümüzün alçakça şehit ettiği şehit öğretmenimiz Aybüke öğretmenimizin adını verdik. Aynı bölgede daha önce keşfettiğimiz kuyuya patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Böylece, şimdilik 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attık” dedi.

(Haber Merkezi)