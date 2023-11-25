Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Fuar Merkezi, 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası"na ev sahipliği yapıyor. Bu önemli etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü şefleri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.



ANTİK HİTİT'TEN BEREKET EKMEĞİ

Fuarın ikinci gününün öne çıkan ana ürünü ekmek oldu. Gaziosmanpaşa Kartaneleri Kadın Kooperatifinden Özlem Öner ve Büşra Özdoğan'ın yaptığı 20 çeşit ekmek ve Çorumlu Şef Aylin Memik'in yaptığı Hitit ekmekleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

Hititler döneminde, bolluk ve bereket getirmesi için yapılan üzüm salkımı ekmek ile şenlik kutlamaları için yapılan kayısılı ekmek günün favorisi oldu.

Hitit ekmeğiyle altın madalyanın sahibi olan Şef Memik, Çorum’un lezzetlerini dünyaya tanıttığı için gurur duyduğunu söyledi.