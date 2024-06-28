Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği “Avrupa Yeşil Mutabakatı” hakkında bilgilendirme toplantısında konuşan Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, 2026 yılında “Avrupa Yeşil Mutabakata” hazır olmayan sanayicilerin ya ihracat yapmayacağını yâda karbon vergisi ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ile sanayiciler katıldı.

Prof. Dr. Cengiz Türe, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, işletmelerin alması gereken önlemler ve sektörel yaklaşımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. İsmail Öztürk, TÜBİTAK'ın Yeşil Dönüşüm İşletme Destekleri konusunda bilgi verirken, Halit Sıddık Tonkuş, KOSGEB'in yeşil işletme desteklerini anlattı. Ayrıca Tuğba Purtul Kılıç, Yeşil Kamu ve İşletme Destekleri hakkında önemli detaylar paylaştı.

İşletmelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında bilinçlenmelerini sağlamak adına büyük önem taşıyan toplantı, katılımcıların bilgi paylaşımı ve iş birliği ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde daha güçlü adımlar atılmasını sağladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ