Genç olmasına rağmen büyüklerde ilk kez mücadele eden Aybüke Banu Şimşek, İstanbullu partneri Büşra Demir’le birlikte çift kadınlarda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. İstanbul adına mücadele eden Çorumlu sporcu Ali Afşin Gül, çift erkeklerde Muşlu partneri Zabit Kürşat Çağlayan ile altın madalyaya uzanırken, Metin Bekar da Ankaralı Ahmet Gökdemir ile birlikte üçüncü oldu. Karışık çiftlerde ise Aybüke Banu-Yiğit Furkan Şimşek kardeşler Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.

Çorum’da devam eden 100. Yıl Büyükler Ferdi Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda çiftler müsabakaları tamamlanırken, Çorumlu sporcular 2 altın, 3 bronz madalya kazandı. Aybüke Banu Şimşek ve Ali Afşin Gül şampiyon oldu.

ŞİMŞEK’TEN TARİHİ BAŞARI

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonada çiftler müsabakaları tamamlandı. Şampiyonada Çorum’u temsil eden Spor İhtisas Kulübü’nün milli raketlerinden Aybüke Banu Şimşek, İstanbul’dan partneri Büşra Demir’le birlikte finale kaldı. Finalde İstanbul’dan Betül Nur Karaman-Özge Yılmaz çiftini mağlup eden Şimşek-Demir çifti Türkiye şampiyonu oldu. Aybüke Banu Şimşek, genç kategorisinde olmasına rağmen büyüklerde katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Çift kadınlarda, Balıkesir’den Yağmur Şevval Karaca ve Aybüke Öner Türkiye üçüncüsü, Yalova’dan Ece Haraç ve Bursa’dan Simay Kulakçeken de Türkiye dördüncüsü oldular.

BİR ALTIN DA ALİ AFŞİN GÜL’DEN

Şampiyonada bir altın madalya da Ali Afşin Gül’den geldi. Aynı zamanda Çorum Gençlikspor antrenörü olan Gül, İstanbul adına yarışırken, Muşlu partneri Zabit Kürşat Çağlayan ile birlikte finalde İstanbullu rakipleri İbrahim Gündüz ve Hakan Işık’ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

BEKAR’DAN BRONZ

Çift erkeklerde Abdullah Talha Yeğenler (Adana) ve Zihni Batuhan Şahin (İstanbul) üçüncü olurken, Çorum Belediyespor Kulübü’nden Metin Bekar, Ankaralı partneri Ahmet Gökdemir ile birlikte Türkiye dördüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

ŞİMŞEK KARDEŞLER TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Karışık çiftler kategorisinde de Çorum’a iki madalya geldi. Çift kadınlarda şampiyon olan Aybüke Banu Şimşek, karışık çiftlerde de kürsüye çıktı. Aybüke Banu, kardeşi Yiğit Furkan Şimşek’le birlikte Türkiye üçüncülüğünü kazanarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Bu kategoride, İstanbul’dan İbrahim Gündüz ve Özge Yılmaz Türkiye şampiyonu olurken, Kayseri’den Mehmet Ali Karaboğa ve İstanbul’dan Betül Nur Karaman ikinciliği elde ettiler.

FERDİ MAÇLARA GEÇİLDİ

Yurt genelinden 34’ü kadın 90 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada bugün itibariyle bireysel müsabakalara geçildi. Şampiyona yarın yapılacak finallerle sona erecek.