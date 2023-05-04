Suriye’nin Telabyad kentinde uygulama noktasında müdahale ettikleri bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan 2 polis memuru, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Suriye’nin Telabyad kentinde uygulama noktasında tespit ettikleri bombaya müdahale eden polis memurları Özgür Barcın ile Resul Barutcu şehit olurken 7 polis memuru ise yaralandı. Şehit polis memurları için Şanlıurfa Gap Havalimanında bir tören düzenlendi. Okunan duanın ardan şehit polis memuru Resul Barutcu’nun cenazesi helikopterle Osmaniye’ye, Özgür Barçın’ın cenazesi ise uçakla Ankara’ya gönderildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan evli ve 3 çocuk babası polis memuru Özgür Barçın’ın ilimiz Alaca ilçesi Karnıkara köylü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Ankara’da ikamet eden Barçın’ın ailesine şehitlik haberi sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

ÇORUMLU ŞEHİT ANKARA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

40 yaşındaki bomba imha uzmanı Şehit polis memuru Özgür Barçın’ın cenazesi Ankara’da toprağa verildi. İl Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Sincan Cimşit Mezarlığı’na defnedildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

(Haber Merkezi)

