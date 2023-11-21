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Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından düzenlenen etkinliğe 75 okul katılırken, programda öğrencilere ormanların korunması, doğa ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cihan Türkmen, "Projeyle, öğrencilerin çevreye duyarlılık konusundaki bilinçlerinin artması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma konusundaki sorumluluklarının farkına varmaları da hedeflenmiştir" dedi.



Proje kurucusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge e-Twinning İl Koordinatörü Yelda Kılıçarslan, "Fidan dikme etkinliğimize katılan öğrencilerimizin büyük bir heyecan ve coşkuyla fidan dikmeleri, gelecek nesillerin de doğal yaşam alanlarına sahip çıkacaklarına dair umutlarımızı artırdı. Bu tür etkinliklerin genç nesiller üzerinde sağladığı olumlu etkiyle, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bir toplumun yetişmesine katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

Ormanların korunması ve yeşil alanların artırılması konusundaki bilinçlendirme etkinliklerinin, toplumun bu konulardaki duyarlılığını artırarak doğal dengenin korunmasına büyük katkı sağlayacağının altını çizen Kılıçarslan, son yıllarda kaybedilen ormanların herkesi derinden üzdüğünü belirterek, bu nedenle, ormanların korunması ve yeniden yeşillendirilmesi, toplumun ortak sorumluluğu olarak ele alınarak her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



Kılıçarslan, “Cumhuriyetin 100. yılı anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleştirilen bu etkinlik, toplumun doğa ve çevre konusundaki farkındalığını artırarak yeşil bir gelecek için umut verici bir adım oldu" ifadelerini kullandı.(