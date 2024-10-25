Tez Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi, 22 Ekim’de açılan ve bugün sona erecek olan İsveç'in Gothenburg kentindeki SCANPACK Fuarı’na katıldı. Firmayı bu önemli fuarda, Tez Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Battal ve Dış Ticaret Uzmanı Selcan Pehlivan liderliğindeki ekip temsil etti.

Tez Grup adına İsveç fuarını değerlendiren Ali Battal, bu önemli etkinlikte, şirketin yurtdışına ihracat yapma planlarını ve hedeflerini ziyaretçilerle paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yurt dışında büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, çevre dostu ambalaj çözümlerimizi ve inovatif ürünlerimizi global pazara tanıtmayı planlıyoruz. SCANPACK fuarı, uluslararası iş bağlantıları kurma ve potansiyel müşterilere ulaşma açısından büyük bir fırsat sunuyor.”

“Standımızda, Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirerek, yurtdışındaki distribütörlerle işbirliği olanaklarını görüşüyoruz. Ayrıca, yerel pazar dinamiklerine uygun stratejiler geliştirerek, ürünlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz.”