Uluslararası Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 20.Uluslararası Karadeniz Judo Turnuvası 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Samsun'da yapıldı. 3 ülke, 19 ilden 759 sporcunun ter döktüğü turnuvada Çorum'u temsil eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Şuğra Şükriye Özdemir +70 kiloda, Umut Kabak ise 50 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Aysunaz Çağıl 44 kiloda, Ayşenur Kabakçı ise 70 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Editör: RIFAT KARA