9.Geleneksel Uluslararası Judo Madenci Kupası müsabakaları, 13-14 Aralık 2025 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Çorumlu judocu Murat Özsoy, önemli bir başarıya imza attı.

Veteranlar M1 kategorisi 73 kiloda mücadele eden Murat Özsoy, zorlu karşılaşmaların ardından 3’üncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. Özsoy, elde ettiği bu dereceyle hem Çorum’u hem de ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Çorumlu sporcunun bu başarısı, judo camiasında ve sporseverler arasında takdirle karşılandı.