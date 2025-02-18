Çorum İş İnsanları Platformu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ile bir araya geldi. Toplantıda, iş dünyası ve yerel yönetim arasındaki iş birlikleri ele alındı. Ziyarette, ilçenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması adına atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Taraflar, ortak projeler geliştirmek ve daha yakın bir çalışma süreci benimsemek konusunda mutabakata vardı. Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, platform olarak iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, Antalya ile daha güçlü bir bağ kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kaymakam İhsan Kara ise, Muratpaşa'nın gelişimi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Editör: İHA AJANS