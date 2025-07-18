Japonya’nın Tokyo şehrinde 15-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan İşitme Engelliler Güreş Paralimpik Yaz Olimpiyatları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, 17 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Niğde Demirkazık Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan milli takım hazırlık kampına, Çorum’dan iki başarılı güreşçi davet edildi.

57 kiloda Mehmet Akif Sönmez ve 74 kiloda Eren Uzun, kamp kadrosunda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Sporcular, olimpiyatlara hazırlık sürecinde teknik ve fiziksel olarak üst düzeye çıkmayı hedefliyor.