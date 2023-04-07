Samsun’da düzenlenen Yaşar Doğu U17 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları tamamlandı. Çorumlu güreşçilerden Ferhat Yiğit’in şampiyon, Ruşen Arda Güler’in ikinci olmasından sonra Yılmaz Kalyoncu da ikinciliği elde ederken, Yunus Emre Battal ise üçüncü oldu.

KAYLONCU’DAN GÜMÜŞ MADALYA

Güreş hayatını Kahramanmaraş Göksun’da sürdüren Çorumlu güreşçi Yılmaz Kalyoncu, 65 kiloda mindere çıktı. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Kalyoncu, finalde Kahramanmaraşlı güreşçi Remzi Temur’a yenilerek ikincilikte kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

BATTAL ÜÇÜNCÜ OLDU

Şampiyonanın son gününde, 55 kiloda mindere çıkan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Yunus Emre Battal ise, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra, bronz madalya mücadelesini kazandı ve Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada, Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Ferhat Yiğit 71 kiloda Türkiye şampiyonu, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Ruşen Arda Güler ise 110 kiloda ikinci olmuştu.

TEDAŞ ŞAMPİYON

55 ilden 750 güreşçinin mücadele ettiği şampiyonada, takımlar genel klasmanında Ankara TEDAŞ Spor Kulübü Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinci, Kahramanmaraş Göksun ise üçüncü oldu.

Serbest stil müsabakalarının tamamlandığı Türkiye şampiyonasında, grekoromen müsabakaları başladı.

(Hüseyin AŞKIN)