6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, milyonlarca insan da evsiz kalmıştı.

Asrın felaketi olarak gösterilen depremin ardından Türkiye genelinde tüm kesimler yaraların sarılması için seferber olmuştu.

Çorum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de üyeleri arasında kampanya başlatmıştı.

Dernek Başkanı Fahri Yandık, tüm üyelerin bireysel olarak yaptıkları desteklerin dışında dernek adına da bir kampanya düzenlediklerini belirtti. Yandık, üyeler adına başlatılan kampanya ile sağlanan 68 bin TL’yi AFAD hesabına aktardı. Yandık, ardından da Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya’yı ziyaret ederek banka dekontunu kendisine teslim etti.

Depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyleyen Fahri Yandık, kampanyaya destek veren tüm üyelere de teşekkür etti.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya da Başkan Fahri Yandık nezdinde tüm oto galericilerine teşekkürlerini iletti.