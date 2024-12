Çorumlu fren ustaları, Bursa May Fren Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin davetlisi olarak seminer ve gezilere katıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç’ın da katıldığı Bursa gezisinde oda üyesi çok sayıda esnaf hazır bulundu.

Bursa’nın tarihi Ulu Camii, Emir Sultan Hazretleri Türbesi başta olmak üzere tarihi ve kültürel yapısını da inceleme imkanı bulan Çorum heyeti, May Fren Sistemleri firmasının fabrikasını gezdi.

Fabrikada üretilen fren malzemelerini, test cihazlarını ve teknolojinin son ürünlerini inceleyen ve bilgi alan fren ustaları, ayrıca seminer ve eğitim çalışmalarına katılarak bilgi ve tecrübelerini geliştirdi.

SİMÜLASYON ARACI ÇORUM’A KAZANDIRILACAK

May Fren firmasında ayrıca kazalarda emniyet kemerinin önemini net bir şekilde anlatan simülasyon aracını da inceleyen Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve beraberindekiler, bu araçlardan bir tane de Çorum’a kazandırmak için görüşme yaptı.

Başkan Necmettin Uzun, görüşmenin olumlu geçtiğini, önümüzdeki günlerde Çorum’a bir simülasyon aracı kazandıracaklarını, aracı Çorum halkının ve öğrencilerin eğitiminde kullanacaklarını bildirdi.

Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gören, fren sistemleri ve araçları konusunda bilgi ve deneyimlerini artıran Çorum esnafı, geziden memnun kalarak Çorum’a döndü.

Başkan Uzun, gezide kendilerini yalnız bırakmayan ÇESOB Başkanı Recep Gür’e, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’ye, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç’a, ayrıca ulaşım konusunda kendilerine yardımcı olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

DUBAİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Oda Başkanı Necmettin Uzun, oda üyesi esnafın 8 Aralık’ta ise Dubai’ye gitmek üzere yola çıkacağını, gerekli hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, 2025 yılı içerisinde bu tür gezilerin devam edeceğini kaydetti.

Oda üyelerini Dubai’de 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Automechanica Fuarı’na götüreceklerini söyleyen Başkan Uzun, amaçlarının oda üyesi esnafın bilgi ve becerilerini artırmak, yeni pazar alanları keşfetmelerini, teknolojinin geldiği son durumu ve yenilikleri görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

