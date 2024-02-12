Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül’ün “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm” fotoğraf hikâyesi “Şeref Ödülü"ne layık görülerek sergide yerini aldı.

Ödülünü Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz’den alan Öncül, görsel hikâyesinde, kentsel dönüşüm süreci kapsamında söz konusu muhitte yaşayan insanların kentsel dönüşüm sebepli tahliye öncesi ve sonrası gecekondulardan gökdelenlere uzanan hikâyeleri ve muhitten göç etme öyküsünü yansıtmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu katkılarıyla Mecidiyeköy Sanat Galerisinde açılan sergi 25 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Fotoğrafçılığa Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, 20 yıldır birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarıyla söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerinde buluşan, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış, her yaştan, her kesimden insanları bulundukları anla ve ortamla kaydetmeye çalışan, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile bilinen Agâh Öncül’ün, yeni projeleri ile sanat ve fotoğrafseverler ile farklı sanat ortamlarında buluşmaya devam edeceği bildirildi.