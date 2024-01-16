Yarışmada, kentsel dönüşüm süreci kapsamında oradaki habitatta yaşayan insanların tahliye öncesi ve sonrası gecekondulardan gökdelenlere uzanan hikâyeleri ve muhitten göç etme öyküsü yansıtıldı.

15 Ocak akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Metro Han’da yapılan törenle, fotoğrafçıya Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı yönetim kurulu tarafından ödülü verildi.

Fotoğrafçılığa Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, 20 yıldır birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarıyla söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerinde buluşan, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış, her yaştan, her kesimden insanları bulundukları an’la ve ortamla kaydetmeye çalışan, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile bilinen Agâh Öncül, yeni projeleri ile sanat ve fotoğrafseverler ile farklı sanat ortamlarında buluşmaya devam edeceğinin altını çizdi.